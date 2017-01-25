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Закрыли ульяновский детсад, в котором заразились дети 0 5

С предложением приостановить его работу к Роспотребнадзору обратился губернатор

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Возбуждено уголовное дело

В Засвияжском районе Ульяновска на дороге сбили ребёнка 0 543

Обстоятельства ДТП уточняются

С 24-го этажа в Ульяновске выпал курсант лётного училища 0 1815

Причины поступка неизвестны
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Новый пункт регистрации автомобилей открывается в Ульяновске
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Самые древние древности Симбирска-Ульяновска
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Проведён опрос о качестве питания в школах и детсадах Ульяновска
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Закрыли ульяновский детсад, в котором заразились дети
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 04. АиФ - Ульяновск 04 25/01/2017

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  3. Ульяновец убил человека из-за сигареты
  4. Ульяновец сел в тюрьму за нападение на продавщицу
  5. В Ульяновской области косуль расстреливали с вертолёта