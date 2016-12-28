Еще...
Еще...
Главное

"Аргументы и факты в Ульяновске" поздравляют земляков с Новым годом 0 35

Самые лучшие пожелания - соотечественникам

10 тысяч бутылок «левого» коньяка изъято в Ульяновске 0 53

Полицейские также задержали бутлегеров

Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ульяновском 0 1683

Трагедия произошла в Карсунском районе

Аптеки в Ульяновске в новогодние дни будут работать круглосуточно 0 61

С 1 по 8 января ряд учреждений станут оказывать населению 24-часовые услуги
1
Все новости
КУЛЬТУРА

Новогодний вечер состоится в Ленинском мемориале в Ульяновске
ПРОИСШЕСТВИЯ

Кафе «Белуга» загорелось в Засвияжском районе Ульяновска
Персона

300 Петухов художника Соколова
КУЛЬТУРА

С новогодья - на фестиваль
ОБЩЕСТВО

Ульяновск – город для горожан?..
ВОПРОС-ОТВЕТ

Будут ли в Ульяновске продавать спиртное на Новый Год?
ПЕРСОНА:Подробности

Владимир Ефимов: «Поездки по регионам открыли мне глаза на наш Минкульт»
ОБЩЕСТВО

Без чудес. Чем ульяновцы вспоминают 2016 год и что ждут от 2017-го?
ОБЩЕСТВО

Алкономика. В Ульяновской области 143 человека умерли от суррогатов
Фото

В Ульяновске открылась выставка Рамиля Идрисова

Новый год на носу. Украшают праздничную аркаду на Гончарова

В Ульяновском драматическом театре – «Капитанская дочка»
1
Инфографика

Холод не тётка, а злая мачеха

Не надорвитесь. Как есть-пить за новогодним столом

Чем отличается грипп от простуды?

1

Общество

22

Деревянные кровати не утратили своей популярности
61

Аптеки в Ульяновске в новогодние дни будут работать круглосуточно
К этому Новому город украшали особенно ярко. Вот в этом праздничном деле работа власти, что называется, налицо.
45

Ульяновск – город для горожан?..

Происшествия

2505

Кафе «Белуга» загорелось в Засвияжском районе Ульяновска
53

10 тысяч бутылок «левого» коньяка изъято в Ульяновске
1683

Четыре человека погибли в лобовом столкновении под Ульяновском

Культура

Огненного петуха художник нарисовал прямо на снегу.
22

300 Петухов художника Соколова
46

Новогодний вечер состоится в Ленинском мемориале в Ульяновске
34

С новогодья - на фестиваль

Спорт

69

Ульяновская «Волга» обыграла «Родину» на родине
44

Ульяновец Юрий Шопин заявлен на второй этап Кубка мира по биатлону
82

«Бронзу» из Финляндии привезла в Ульяновск наша юная землячка

Кухня

39

Какие лактобациллы полезнее?
492

Первый завтрак. Что нельзя есть после празднования Нового года
980

Новогодний стол по-царски. Чем подчевали знатных персон?
Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ - Ульяновск 52 28/12/2016

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета

Чего вы ожидаете от нового 2017 года?

Ответить Архив опросов
Газета «АиФ» в регионах
Город:
Номер:
Год:
найти номер