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Её зажало после того, как автомобиль врезался в дерево

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Ну, и до каких пор у нас будут торговать алкогольным суррогатом под видом хозяйственных жидкостей и наружных лекарственных средств? С. Баскаков, Ульяновск

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Более того, ей удалось самой вызвать скорую помощь
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Самое большое колесо обозрения Ульяновска монтируют в парке «Победа»
Великий кормчий Мао встречает на входе посетителей ресторана китайской кухни. Говорят, наши первые лица с ним здороваются за руку.
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 05. АиФ - Ульяновск 05 01/02/2017

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  1. На Московском шоссе в Ульяновске сгорел многотонный МАЗ
  2. Глава Ульяновска обещал разобраться с маршрутками на «Песках»
  3. Жительницу Ульяновска извлекали из смятой «Приоры»
  4. Самое большое колесо обозрения Ульяновска монтируют в парке «Победа»
  5. День рождения в Ульяновске закончился убийством
  6. Внимание, викторина! «На «Бурю» вместе с «АиФ»
  7. К ковровым дорожкам в Ульяновске и Краснодаре относятся по-разному
  8. 42 компании знают: сила бренда – в доверии