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Где молодым ульяновцам добиться успеха и заработать денег?
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Без вести пропавший уроженец Самарской области разыскивается в Ульяновске
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На работе чаще всего жители Ульяновска пьют шампанское

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В селе Прислониха под Ульяновском создадут музей-заповедник
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В Ульяновске пройдёт творческая встреча с художником Рамилем Идрисовым

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 05. АиФ - Ульяновск 05 01/02/2017

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  1. Новоульяновец пояснил, что съел друга, потому что был голоден
  2. Один погиб, двое в больнице – таков итог ДТП в Ульяновской области
  3. «ГАЗель» воспламенилась на ходу в Заволжском районе Ульяновска
  4. День зимних видов спорта пройдёт в Ульяновске
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