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В Ульяновской области лоб в лоб разбились две «Гранты» 0 299

Оба водителя живы, но серьёзно пострадали

В ДТП с фурой под Ульяновском погиб человек, ещё несколько ранены 0 273

Трагедия произошла на участке федеральной трассы М5

Владелец завода в Ульяновской области стал советником Дональда Трампа 0 117

В собственности Карла Айкана – производство вкладышей в Димитровграде

Дело о поножовщине у «Аквамолла» в Ульяновске передано в суд 0 92

В вымогательствес обвиняются два 16-летних подростка
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В сети появилось фото нового кроссовера УАЗ
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Первый в этом году «Сухой Суперджет-100» прибыл на ульяновский «Авиастар»
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День зимних видов спорта пройдёт в Ульяновске
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13 человек погибли на пожарах в Ульяновской области с начала года
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«Весёлые ребята – 8». На злобу дня, но с добрым псом
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Роман Пивоваров поделится в Ульяновске секретами антикризисного маркетинга
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Где молодым ульяновцам добиться успеха и заработать денег?
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Благотворительный забег Фонда «Дари добро» прошёл в Ульяновске
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Где работать тем, кому работать не хочется?

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Пропавшая без вести пенсионерка разыскивается в Ульяновской области
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В Ульяновской области пройдёт Неделя добра и дарения книг
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На работе чаще всего жители Ульяновска пьют шампанское

Происшествия

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В Ульяновской области лоб в лоб разбились две «Гранты»
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Под Ульяновском «двенадцатая» сбила пешехода и протаранила джип
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В ДТП с фурой под Ульяновском погиб человек, ещё несколько ранены

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В селе Прислониха под Ульяновском создадут музей-заповедник
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Внимание, викторина! «На «Бурю» вместе с «АиФ»
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В Ульяновске пройдёт творческая встреча с художником Рамилем Идрисовым

Спорт

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День зимних видов спорта пройдёт в Ульяновске
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Спортсменка Инна Тражукова вошла в число лучших людей Ульяновской области

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 05. АиФ - Ульяновск 05 01/02/2017

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  1. В Ульяновской области лоб в лоб разбились две «Гранты»
  2. В ДТП с фурой под Ульяновском погиб человек, ещё несколько ранены
  3. В сети появилось фото нового кроссовера УАЗ
  4. Под Ульяновском «двенадцатая» сбила пешехода и протаранила джип