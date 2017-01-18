Что вы предпринимаете, если заболеваете гриппом или ОРВИ?

Обращаюсь к медикам, не хочу рисковать.

Главное - получить больничный, а лечусь своими средствами.

Сбиваю температуру, пью противовирусные препараты прямо на работе. Не могу себе позволить больничный.

Стараюсь отлежаться денек. С поликлиникой не связываюсь – там толпы больных, и врачи все равно толком не смотрят.

Делаю прививку, поэтому не болею.