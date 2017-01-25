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Всего возведут 14 установок на береговой линии Чердаклинского района
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В Ульяновске исполнительная власть и УФАС отчитались о конкуренции

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Ульяновец на Porsche попал под поезд в Тольятти
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Ульяновец уклонялся от службы в армии, подделывая справки
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Автоледи сбила ребёнка в Ульяновской области

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В Ульяновске пройдёт творческая встреча с художником Рамилем Идрисовым
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 04. АиФ - Ульяновск 04 25/01/2017

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  1. Ульяновец на Porsche попал под поезд в Тольятти