Чего вы ожидаете от нового 2017 года?

Революционных событий, не зря – 100 лет с 1917 г.

Роста цен и квартплаты, снижения уровня жизни.

Инвестиций и инноваций, которые выведут экономику на новый уровень.

Не жду никаких «подарков», надеюсь только на себя.