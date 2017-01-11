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Возбуждено дело по факту избиения ребёнка в Ульяновской области 2 16

Полиция проводит проверку

Сотрудник ульяновского «Авиастара» сел за детскую порнографию 0 120

Его приговорили к полутора годам

Сбивший пьяного пешехода ульяновский водитель скрылся с места ДТП 0 45

В настоящее время его данные устанавливаются

Сегодня похоронили ульяновца Александра Серова, разбившегося в Ту-154 0 133

Его тело опознали в результате экспертизы ДНК
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В Ульяновске открылась выставка Рамиля Идрисова
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За сосульки в Ульяновске могут оштрафовать на 150 тысяч рублей
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За нападение на прохожего осуждён рецидивист из Ульяновска
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Золото на 50 тысяч рублей украл ульяновец у своей знакомой

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20 тысяч человек послушали ульяновский симфонический оркестр в Китае
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Шедевры Третьяковки будут доступны ульяновцам до 10 марта
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С наградами из Чехии вернулись дети из ульяновской школы искусств

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Гонки на ездовых собаках состоятся в Ульяновской области
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 1-2. АиФ - Ульяновск 1-2 11/01/2017

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  5. Сотрудник ульяновского «Авиастара» сел за детскую порнографию
  6. За нападение на прохожего осуждён рецидивист из Ульяновска
  7. Подозрительным мясом торговали в Засвияжском районе Ульяновска
  8. Две женщины пострадали в ДТП на трассе «Ульяновск – Сызрань»
  9. Сбивший пьяного пешехода ульяновский водитель скрылся с места ДТП
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