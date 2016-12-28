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В новогоднем убийстве обвиняют жителя Ульяновска 0 173

Застолье закончилось трагедией на улице Маяковского в областном центре

«Нива» сгорела в Ульяновской области 0 65

Имеются пострадавшие

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В крупном ДТП есть пострадавшие

Ульяновская власть ответила читателю «АиФ» 0 62

Нам написал ветеран труда из Димитровграда по теме незаконных парковок
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Водителя, сбившего пешехода, разыскивают в Ульяновске
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За праздничные дни на пожарах погибло шестеро ульяновцев
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Оштрафованы главбух ульяновского детдома и её зам
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«Весёлые ребята – 4». Продолжаем фотографировать усатых и хвостатых
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Ульяновск – город для горожан?..
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Владимир Ефимов: «Поездки по регионам открыли мне глаза на наш Минкульт»
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Благотворительный забег Фонда «Дари добро» прошёл в Ульяновске

В Ульяновске открылась выставка Рамиля Идрисова

Новый год на носу. Украшают праздничную аркаду на Гончарова
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Холод не тётка, а злая мачеха

Не надорвитесь. Как есть-пить за новогодним столом

Чем отличается грипп от простуды?

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Общество

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Ульяновская власть ответила читателю «АиФ»
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Деревянные кровати не утратили своей популярности
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Аптеки в Ульяновске в новогодние дни будут работать круглосуточно

Происшествия

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В Ульяновске на переходе сбили женщину
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Ульяновские спасатели вернули женщине потерявшегося мужа
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За праздничные дни на пожарах погибло шестеро ульяновцев

Культура

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В Ульяновске концертом почтят память погибших в авиакатастрофе под Сочи
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Compromise-Duo выступят на новогодних каникулах в Ульяновске
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Старые песни о главном споют в Ульяновске

Спорт

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Благотворительный забег Фонда «Дари добро» прошёл в Ульяновске
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Ульяновская «Волга» обыграла «Родину» на родине
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Ульяновец Юрий Шопин заявлен на второй этап Кубка мира по биатлону

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Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. АиФ - Ульяновск 52 28/12/2016

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  1. Ульяновские спасатели вернули женщине потерявшегося мужа
  2. Водителя, сбившего пешехода, разыскивают в Ульяновске
  3. В Ульяновске на переходе сбили женщину
  4. В новогоднем убийстве обвиняют жителя Ульяновска
  5. Оштрафованы главбух ульяновского детдома и её зам
  6. «Нива» сгорела в Ульяновской области
  7. За праздничные дни на пожарах погибло шестеро ульяновцев