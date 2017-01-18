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Квартиру подарили актрисе ульяновского драмтеатра Марии Прыскиной 0 405

Это произошло на вручении премии имени Бориса Александрова

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Её имя занесено на региональную Доску почёта

За что «Аргументы и факты в Ульяновске» получили областную премию 0 66

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Общество

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Квартиру подарили актрисе ульяновского драмтеатра Марии Прыскиной
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Орденом награждены спасшие людей на пожаре ульяновцы
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На территории больницы УАЗ в Ульяновске возводят православный храм

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В Ульяновске школьник попал под колёса автомобиля
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В Ульяновске столкнулись легковушка и пожарная машина
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С наградами из Чехии вернулись дети из ульяновской школы искусств

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. АиФ - Ульяновск 03 18/01/2017

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  1. Квартиру подарили актрисе ульяновского драмтеатра Марии Прыскиной
  2. В Ульяновске столкнулись легковушка и пожарная машина
  3. В Ульяновске школьник попал под колёса автомобиля
  4. Ульяновская соцработница обворовала 84-летнюю бабушку
  5. В Ульяновске убийцу вычислили по записи с камеры видеонаблюдения